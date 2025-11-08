Halloween Party

Salle des fêtes Migron Charente-Maritime

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

l’APE BURIE-MIGRON organise une soirée HALLOWEEN animée par DJ SMALL

Salle des fêtes Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 24 03 16

English :

the APE BURIE-MIGRON organizes a HALLOWEEN party with DJ SMALL

German :

die EV BURIE-MIGRON organisiert einen HALLOWEEN-Abend, der von DJ SMALL moderiert wird

Italiano :

l’APE BURIE-MIGRON organizza una serata di HALLOWEEN con DJ SMALL

Espanol :

el APE BURIE-MIGRON organiza una velada de HALLOWEEN con DJ SMALL

L’événement Halloween Party Migron a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge