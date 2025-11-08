Halloween Party Migron
Halloween Party Migron samedi 8 novembre 2025.
Halloween Party
Salle des fêtes Migron Charente-Maritime
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
l’APE BURIE-MIGRON organise une soirée HALLOWEEN animée par DJ SMALL
Salle des fêtes Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 24 03 16
English :
the APE BURIE-MIGRON organizes a HALLOWEEN party with DJ SMALL
German :
die EV BURIE-MIGRON organisiert einen HALLOWEEN-Abend, der von DJ SMALL moderiert wird
Italiano :
l’APE BURIE-MIGRON organizza una serata di HALLOWEEN con DJ SMALL
Espanol :
el APE BURIE-MIGRON organiza una velada de HALLOWEEN con DJ SMALL
L’événement Halloween Party Migron a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge