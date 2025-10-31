Halloween party Maison Vie Citoyenne Intercommunale Miramont-de-Guyenne

À l’occasion d’Halloween, l’Association des Parents d’Élèves vous propose une après-midi remplie d’activités diverses comme maquillage, course de citrouille, chasse aux bonbons… Ⲥ’est le moment de sortir votre déguisement le plus effrayant !! Buvette sur place. En partenariat avec la MVCI.

Maison Vie Citoyenne Intercommunale Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine apemiramont@gmail.com

English : Halloween party

For Halloween, the Parents’ Association is offering an afternoon filled with various activities such as face painting, pumpkin racing, candy hunts…? it’s time to get out your scariest disguise! Refreshments on site. In partnership with MVCI.

German : Halloween party

Anlässlich von Halloween bietet Ihnen die Elternvereinigung einen Nachmittag voller Aktivitäten wie Schminken, Kürbisrennen, Bonbonjagd… Es ist Zeit, Ihr gruseligstes Kostüm auszupacken!!! Getränke vor Ort. In Partnerschaft mit dem MVCI.

Italiano :

Per festeggiare Halloween, l’Associazione Genitori propone un pomeriggio ricco di attività tra cui pittura del viso, corsa delle zucche e dolcetto o scherzetto . È il momento di tirare fuori il vostro travestimento più spaventoso! Rinfresco in loco. In collaborazione con il MVCI.

Espanol : Halloween party

Para celebrar Halloween, la Asociación de Padres ofrece una tarde llena de actividades que incluyen pintura de caras, carreras de calabazas y truco o trato. ¡Es el momento de sacar tu disfraz más terrorífico! Refrescos in situ. En colaboración con MVCI.

