Halloween Party Centre Jean Giono Montélier

Halloween Party Centre Jean Giono Montélier vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Sortez vos plus beaux costumes, venez défiler et danser à partir de 17h !

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) avec la participation de l’Association des Parents d’Elèves Mélusine/Charpak proposent l’évènement !

Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 96 29 communication@montelier.com

English :

Get out your best costumes and come and dance the night away from 5pm!

The Conseil Municipal des Enfants (CME) and the Association des Parents d’Elèves Mélusine/Charpak are organizing the event!

German :

Holen Sie Ihre schönsten Kostüme heraus und kommen Sie ab 17 Uhr zum Umzug und zum Tanzen!

Der Kinderstadtrat (CME) und die Elternvereinigung Melusine/Charpak organisieren die Veranstaltung!

Italiano :

Tirate fuori i vostri costumi migliori e venite a ballare dalle 17.00!

Il Consiglio comunale dei bambini (CME) e l’Associazione dei genitori Mélusine/Charpak organizzano l’evento!

Espanol :

Saca tus mejores disfraces y ven a bailar toda la noche a partir de las 17h

El Consejo Municipal de la Infancia (CME) y la Asociación de Padres Mélusine/Charpak organizan el evento

