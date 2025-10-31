Halloween Party Centre Jean Giono Montélier
Halloween Party Centre Jean Giono Montélier vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Sortez vos plus beaux costumes, venez défiler et danser à partir de 17h !
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) avec la participation de l’Association des Parents d’Elèves Mélusine/Charpak proposent l’évènement !
Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 96 29 communication@montelier.com
English :
Get out your best costumes and come and dance the night away from 5pm!
The Conseil Municipal des Enfants (CME) and the Association des Parents d’Elèves Mélusine/Charpak are organizing the event!
German :
Holen Sie Ihre schönsten Kostüme heraus und kommen Sie ab 17 Uhr zum Umzug und zum Tanzen!
Der Kinderstadtrat (CME) und die Elternvereinigung Melusine/Charpak organisieren die Veranstaltung!
Italiano :
Tirate fuori i vostri costumi migliori e venite a ballare dalle 17.00!
Il Consiglio comunale dei bambini (CME) e l’Associazione dei genitori Mélusine/Charpak organizzano l’evento!
Espanol :
Saca tus mejores disfraces y ven a bailar toda la noche a partir de las 17h
El Consejo Municipal de la Infancia (CME) y la Asociación de Padres Mélusine/Charpak organizan el evento
