Halloween party Centre Jean Giono Esplanade Mélusine Montélier

Centre Jean Giono Esplanade Mélusine 5 Chemin du Clos Montélier Drôme
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Sortez vos plus beaux costumes, venez défiler et danser à partir de 17h !
Centre Jean Giono Esplanade Mélusine 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 96 29 communication@montelier.com
English :
Get out your best costumes and come and dance the night away from 5pm!
German :
Holt eure schönsten Kostüme heraus und kommt ab 17 Uhr zum Umzug und zum Tanzen!
Italiano :
Tirate fuori i vostri costumi migliori e partecipate alla sfilata e alle danze a partire dalle 17.00!
Espanol :
Saca tus mejores disfraces y ven al desfile y al baile a partir de las 17.00 horas
