Halloween party Centre Jean Giono Esplanade Mélusine Montélier

Halloween party Centre Jean Giono Esplanade Mélusine Montélier vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party

Centre Jean Giono Esplanade Mélusine 5 Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Sortez vos plus beaux costumes, venez défiler et danser à partir de 17h !

.

Centre Jean Giono Esplanade Mélusine 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 96 29 communication@montelier.com

English :

Get out your best costumes and come and dance the night away from 5pm!

German :

Holt eure schönsten Kostüme heraus und kommt ab 17 Uhr zum Umzug und zum Tanzen!

Italiano :

Tirate fuori i vostri costumi migliori e partecipate alla sfilata e alle danze a partire dalle 17.00!

Espanol :

Saca tus mejores disfraces y ven al desfile y al baile a partir de las 17.00 horas

L’événement Halloween party Montélier a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme