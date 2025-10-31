Halloween party Montfort-le-Gesnois
Halloween party Montfort-le-Gesnois vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party
Salle Thoury Montfort-le-Gesnois Sarthe
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Chasse au trésor dès 17h45
– 19h Meilleur déguisement
– 19h30 Film d’horreur (dès 12 ans)
– Ramène ton casse-croûte, on t’offre les boissons & le dessert !
– Réserve au 06.10.94.20.66
– Organisé par le Comité des Fêtes de Montfort-le-Gesnois .
Salle Thoury Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 94 20 66
L’événement Halloween party Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2025-10-16 par Pays Perche Sarthois