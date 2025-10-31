Halloween party Montfort-le-Gesnois

Halloween party Montfort-le-Gesnois vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party

Salle Thoury Montfort-le-Gesnois Sarthe

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Chasse au trésor dès 17h45

– 19h Meilleur déguisement

– 19h30 Film d’horreur (dès 12 ans)

– Ramène ton casse-croûte, on t’offre les boissons & le dessert !

– Réserve au 06.10.94.20.66

– Organisé par le Comité des Fêtes de Montfort-le-Gesnois .

Salle Thoury Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 94 20 66

