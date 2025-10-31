Halloween party Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun

Halloween party Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun vendredi 31 octobre 2025.

Halloween party

Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

À l’occasion d’Halloween, l’Association Saint-Laurent vous propose une soirée auberge espagnole avec l’apéritif et le potage offerts. Amenez vos couverts. Les gentils monstres sont les bienvenus !

À l’occasion d’Halloween, l’Association Saint-Laurent vous propose une soirée auberge espagnole avec l’apéritif et le potage offerts. Amenez vos couverts. Les gentils monstres sont les bienvenus ! .

Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 34 80

English : Halloween party

To celebrate Halloween, the Saint-Laurent Association is hosting a Spanish inn evening with complimentary aperitif and soup. Bring your own cutlery. Friendly monsters welcome!

German : Halloween party

Anlässlich von Halloween bietet Ihnen die Saint-Laurent Association einen Abend in der Auberge espagnole an, bei dem Aperitif und Suppe kostenlos sind. Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit. Nette Monster sind willkommen!

Italiano :

Per festeggiare Halloween, l’Associazione Saint-Laurent organizza una serata spagnola in ostello con aperitivo e zuppa in omaggio. Portate le posate. I mostri amichevoli sono i benvenuti!

Espanol : Halloween party

Para celebrar Halloween, la Asociación Saint-Laurent organiza una velada en un albergue español con aperitivo y sopa de cortesía. Traiga sus cubiertos. ¡Los monstruos amistosos son bienvenidos!

L’événement Halloween party Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2025-10-15 par OT du Pays de Lauzun