Halloween party Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun
Halloween party Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party
Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
À l’occasion d’Halloween, l’Association Saint-Laurent vous propose une soirée auberge espagnole avec l’apéritif et le potage offerts. Amenez vos couverts. Les gentils monstres sont les bienvenus !
Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 34 80
English : Halloween party
To celebrate Halloween, the Saint-Laurent Association is hosting a Spanish inn evening with complimentary aperitif and soup. Bring your own cutlery. Friendly monsters welcome!
German : Halloween party
Anlässlich von Halloween bietet Ihnen die Saint-Laurent Association einen Abend in der Auberge espagnole an, bei dem Aperitif und Suppe kostenlos sind. Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit. Nette Monster sind willkommen!
Italiano :
Per festeggiare Halloween, l’Associazione Saint-Laurent organizza una serata spagnola in ostello con aperitivo e zuppa in omaggio. Portate le posate. I mostri amichevoli sono i benvenuti!
Espanol : Halloween party
Para celebrar Halloween, la Asociación Saint-Laurent organiza una velada en un albergue español con aperitivo y sopa de cortesía. Traiga sus cubiertos. ¡Los monstruos amistosos son bienvenidos!
