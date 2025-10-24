Halloween party n°2 Mareuil en Périgord
Halloween party n°2 Mareuil en Périgord vendredi 24 octobre 2025.
Halloween party n°2
Salle de sport et city stade Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Le 1er centre de loisir sportif itinérant pour les 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans.
Inscription obligatoire.
Salle de sport et city stade Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 53 12 slscp24@gmail.com
English : Halloween party n°2
The 1st itinerant sports leisure center for 6-8, 9-12 and 13-15 year-olds.
Registration required.
German : Halloween party n°2
Das 1. reisende Sportfreizeitzentrum für 6- bis 8-Jährige, 9- bis 12-Jährige und 13- bis 15-Jährige.
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Il 1° centro sportivo mobile per il tempo libero per ragazzi di 6-8, 9-12 e 13-15 anni.
È richiesta la registrazione.
Espanol : Halloween party n°2
El 1er centro de ocio deportivo móvil para niños de 6-8, 9-12 y 13-15 años.
Inscripción obligatoria.
L’événement Halloween party n°2 Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2025-10-14 par Val de Dronne