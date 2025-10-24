Halloween party n°2 Mareuil en Périgord

Salle de sport et city stade Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-10-24

Le 1er centre de loisir sportif itinérant pour les 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans.

Inscription obligatoire.

Salle de sport et city stade Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 53 12 slscp24@gmail.com

English : Halloween party n°2

The 1st itinerant sports leisure center for 6-8, 9-12 and 13-15 year-olds.

Registration required.

German : Halloween party n°2

Das 1. reisende Sportfreizeitzentrum für 6- bis 8-Jährige, 9- bis 12-Jährige und 13- bis 15-Jährige.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Il 1° centro sportivo mobile per il tempo libero per ragazzi di 6-8, 9-12 e 13-15 anni.

È richiesta la registrazione.

Espanol : Halloween party n°2

El 1er centro de ocio deportivo móvil para niños de 6-8, 9-12 y 13-15 años.

Inscripción obligatoria.

