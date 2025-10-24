Halloween party Nogent-sur-Vernisson

Halloween party Nogent-sur-Vernisson vendredi 24 octobre 2025.

Halloween party

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Halloween party

Halloween party à 20h. 10€ stage kizumba animé par Jen et Pierre. tel 02 38 16 68 13. 10 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 16 68 13

English :

Halloween party

German :

Halloween-Party

Italiano :

Festa di Halloween

Espanol :

Fiesta de Halloween

L’événement Halloween party Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-10-17 par OT GATINAIS SUD