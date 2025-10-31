Halloween Party Notre-Dame-de-Bondeville
Halloween Party Notre-Dame-de-Bondeville vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
185 Route de Dieppe Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Poussez les portes de l’usine désaffectée de la Corderie pour une fin de journée frissonnante. Au programme ateliers, maquillage, contes de sorcières et autres surprises… .
185 Route de Dieppe Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 74 35 35 publics3@musees-rouen-normandie.fr
English : Halloween Party
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween Party Notre-Dame-de-Bondeville a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Rouen tourisme