Halloween Party Notre-Dame-de-Bondeville

Halloween Party Notre-Dame-de-Bondeville vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

185 Route de Dieppe Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

Poussez les portes de l’usine désaffectée de la Corderie pour une fin de journée frissonnante. Au programme ateliers, maquillage, contes de sorcières et autres surprises… .

185 Route de Dieppe Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 74 35 35 publics3@musees-rouen-normandie.fr

