Halloween Party U Express Oradour-sur-Glane
Halloween Party U Express Oradour-sur-Glane vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
U Express Rue de la Lande Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Préparez-vous pour une journée pleine de douceurs et de frissons au magasin U d’Oradour-sur-Glane. Nous vous réservons un moment magique et coloré pour petits et grands Candy Bar terrifiant des bonbons monstrueusement délicieux à volonté ! Maquillage festif sorcières, vampires, super-héros… Laissez Payette Animation vous transformer en personnage d’Halloween ! Venez déguisés et plongez dans l’ambiance ! Tout est gratuit et offert par votre magasin U ! On vous attend pour un Halloween plein de rires et de gourmandises ! .
U Express Rue de la Lande Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 02 10
