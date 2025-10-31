Halloween Party U Express Oradour-sur-Glane

Halloween Party U Express Oradour-sur-Glane vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

U Express Rue de la Lande Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Préparez-vous pour une journée pleine de douceurs et de frissons au magasin U d’Oradour-sur-Glane. Nous vous réservons un moment magique et coloré pour petits et grands Candy Bar terrifiant des bonbons monstrueusement délicieux à volonté ! Maquillage festif sorcières, vampires, super-héros… Laissez Payette Animation vous transformer en personnage d’Halloween ! Venez déguisés et plongez dans l’ambiance ! Tout est gratuit et offert par votre magasin U ! On vous attend pour un Halloween plein de rires et de gourmandises ! .

U Express Rue de la Lande Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 02 10

English :

German : Halloween Party

Italiano :

Espanol : Halloween Party

L’événement Halloween Party Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Porte Océane du Limousin