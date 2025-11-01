Halloween Party Salle polyvalente Orthevielle

L’APE RPI de Orthevielle et Port de lanne vous invite à une Halloween party. Au programme, maison des frissons, pinata géante, concours de coloriage, bonbons, bar, repas. Venez également profiter à la salle Lahourcade, d’un Manoir avec un parcours d’horreur familial (entrée 2€). Viens avec ton déguisement le plus terrifiant. .

Salle polyvalente Salle Lahourcade Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 05 90 ape.rpiorthevielleportdelanne@gmail.com

English : Halloween Party

The APE RPI of Orthevielle and Port de lanne invites you to a Halloween party. On the program: chill-out house, giant pinata, coloring contest, candy, bar, meal. You’ll also be able to enjoy a Manor House with a family horror trail at Salle Lahourcade (admission 2?).

German : Halloween Party

Die Elternvereinigung RPI Orthevielle und Port de lanne lädt Sie zu einer Halloween-Party ein. Auf dem Programm stehen ein Gruselkabinett, eine Riesenpinata, ein Malwettbewerb, Süßigkeiten, eine Bar und Essen. Außerdem gibt es im Saal Lahourcade ein Herrenhaus mit einem Familien-Horrorparcours (Eintritt 2?).

Italiano :

L’APE RPI di Orthevielle e Port de Lanne vi invita a una festa di Halloween. In programma: casa spaventosa, pignatta gigante, concorso di colorazione, dolci, bar e pasto. Inoltre, presso la Salle Lahourcade, sarà allestita una casa padronale con un percorso horror per famiglie (ingresso 2?).

Espanol : Halloween Party

La APE RPI de Orthevielle y Port de Lanne le invita a una fiesta de Halloween. En el programa: casa del terror, piñata gigante, concurso de colorear, golosinas, bar y comida. También hay una casa solariega con un recorrido de terror familiar en la Salle Lahourcade (entrada 2?).

