Halloween Party Patinoire de Toul Patinoire de Toul Toul

Halloween Party Patinoire de Toul

Patinoire de Toul 1 rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

2025-11-01

La Patinoire et le Club de Patinage artistique Toulois vous invite à vivre une soirée à frissonner !

Attention à ne pas glisser à vous en faire peur, car on vous invite sur la glace pour une soirée Halloween au son du DJ.

Venez costumés, peut-être gagnerez-vous le prix du plus beau costume !

Restauration et buvette sur place.

Patins inclus dans le tarif, dans la limite des stocks disponibles.Tout public

Patinoire de Toul 1 rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 15 65 clubpatinagetoul@gmail.com

English :

The skating rink and the Club de Patinage Artistique Toulois invite you to a thrilling evening!

Make sure you don’t slip and slide to your heart’s content, as we invite you onto the ice for a Halloween party to the sound of the DJ.

Come in costume, and maybe you’ll win the prize for best costume!

Food and refreshments on site.

Skates included in the price, while stocks last.

German :

Die Eisbahn und der Eiskunstlaufclub Toulois laden Sie ein, einen Abend voller Nervenkitzel zu erleben!

Passen Sie auf, dass Sie nicht zu Tode rutschen, denn wir laden Sie zu einem Halloween-Abend mit DJ-Musik auf das Eis ein.

Kommen Sie kostümiert, vielleicht gewinnen Sie den Preis für das schönste Kostüm!

Essen und Trinken vor Ort.

Schlittschuhe sind im Preis inbegriffen, solange der Vorrat reicht.

Italiano :

La pista di pattinaggio e il Club di pattinaggio artistico di Toulois vi invitano a una serata emozionante!

Assicuratevi di non scivolare e di scivolare a vostro piacimento, perché vi invitiamo sul ghiaccio per una festa di Halloween al suono del DJ.

Venite in costume e potreste vincere il premio per il miglior costume!

Cibo e rinfreschi in loco.

Pattini inclusi nel prezzo, fino a esaurimento scorte.

Espanol :

La Pista de Patinaje y el Club de Patinaje Artístico Toulois le invitan a una velada apasionante

No te resbales y deslízate a gusto, porque te invitamos a la pista para una fiesta de Halloween al son del DJ.

Ven disfrazado, ¡y podrás ganar el premio al mejor disfraz!

Comida y refrescos in situ.

Patines incluidos en el precio, hasta fin de existencias.

L’événement Halloween Party Patinoire de Toul Toul a été mis à jour le 2025-10-21 par MT TERRES TOULOISES