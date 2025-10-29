Halloween Party Rue Jules Védrines Pleurtuit
Halloween Party
Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 17:30:00
2025-10-29
Halloween Party pour les 6 12 ans
Les enfants sont conviés à la traditionnelle Aprèm’Fun d’Halloween !
Sortez vos capes, masques et citrouilles il est temps de préparer le déguisement le plus effrayant pour le rendez-vous annuel des frissons et fous rires !
Une après-midi pleine de surprises et de bonne humeur vous attend …
Fête organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Pleurtuit ainsi que la ville de Pleurtuit. .
Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
