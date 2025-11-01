Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween Party Salle du stade de la Trinité Plozévet samedi 1 novembre 2025.

Salle du stade de la Trinité Rue du stade Plozévet Finistère

L’association Du bonheur à l’Ouest organise une fête pour marquer Halloween !
Entre deux animations, un escape game inédit sera proposé par La Mahl’O possibles.
Élection du meilleur déguisement.
Su place, petite restauration et vente de crêpes à emporter (sur réservation).

Du bonheur à l’Ouest soutient cette année l’association Rêves de Clown.   .

Salle du stade de la Trinité Rue du stade Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 7 49 70 77 09 

