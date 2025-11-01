Halloween Party Salle du stade de la Trinité Plozévet
Halloween Party Salle du stade de la Trinité Plozévet samedi 1 novembre 2025.
Halloween Party
Salle du stade de la Trinité Rue du stade Plozévet Finistère
Début : 2025-11-01 16:00:00
L’association Du bonheur à l’Ouest organise une fête pour marquer Halloween !
Entre deux animations, un escape game inédit sera proposé par La Mahl’O possibles.
Élection du meilleur déguisement.
Su place, petite restauration et vente de crêpes à emporter (sur réservation).
Du bonheur à l’Ouest soutient cette année l’association Rêves de Clown. .
Salle du stade de la Trinité Rue du stade Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 7 49 70 77 09
