Halloween Party Salle du stade de la Trinité Plozévet

Halloween Party

Salle du stade de la Trinité Rue du stade Plozévet Finistère

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

L’association Du bonheur à l’Ouest organise une fête pour marquer Halloween !

Entre deux animations, un escape game inédit sera proposé par La Mahl’O possibles.

Élection du meilleur déguisement.

Su place, petite restauration et vente de crêpes à emporter (sur réservation).

Du bonheur à l’Ouest soutient cette année l’association Rêves de Clown. .

