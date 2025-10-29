HALLOWEEN PARTY Pornichet

HALLOWEEN PARTY Pornichet mercredi 29 octobre 2025.

HALLOWEEN PARTY

44 avenue de l’Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Attrapez vos balais et partez chercher des friandises…

La résidence Espace & Vie organise un après-midi durant lequel les enfants pourront récolter des bonbons au sein de l’établissement. Un goûter et des jeux suivront la chasse aux bonbons durant cet après-midi dédié à Halloween.



Informations pratiques

Quand ?

29 octobre 2025

⏰ Horaires ?

De 14h30 à 16h30

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

44 avenue de l’Hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 02401149

English :

Grab your broomsticks and head out for some treats…

German :

Schnappt euch eure Besen und macht euch auf die Suche nach Süßigkeiten…

Italiano :

Prendete i vostri manici di scopa e partite alla ricerca di dolcetti…

Espanol :

Coged vuestras escobas y salid en busca de golosinas…

L’événement HALLOWEEN PARTY Pornichet a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44