HALLOWEEN PARTY Pornichet
44 avenue de l’Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
2025-10-29
Attrapez vos balais et partez chercher des friandises…
La résidence Espace & Vie organise un après-midi durant lequel les enfants pourront récolter des bonbons au sein de l’établissement. Un goûter et des jeux suivront la chasse aux bonbons durant cet après-midi dédié à Halloween.
Informations pratiques
Quand ?
29 octobre 2025
⏰ Horaires ?
De 14h30 à 16h30
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .
English :
Grab your broomsticks and head out for some treats…
German :
Schnappt euch eure Besen und macht euch auf die Suche nach Süßigkeiten…
Italiano :
Prendete i vostri manici di scopa e partite alla ricerca di dolcetti…
Espanol :
Coged vuestras escobas y salid en busca de golosinas…
