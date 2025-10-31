Halloween Party Préfailles

Halloween Party Préfailles vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

Centre-bourg Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 01:00:00

2025-10-31

Venez trembler pour Halloween à Préfailles !

L’association des commerçants de Préfailles, Pref’Eco, invitent toute la famille à venir frissonner pour Halloween dans les rues préfaillaises !

C’est l’occasion parfaite pour se transformer en sorcière, vampire, zombie, fantôme ou tout autre personnage effrayant !

Mais pas QUE ….

Au programme

À partir de 16h animations chez les commerçants (partenaires de Destination Pornic pour certains) et le cinéma avec la traditionnelle chasse aux bonbons et le maquillage toujours plus démoniaque

De 19h à 01h du matin bal d’Halloween à l’Espace Culturel avec DJ Dimeh, buvette et restauration sur place pour prolonger cette ambiance diabolique jusqu’au bout de la nuit

Bon à savoir

Un verre de potion magique est offerte à l’entrée du bal le soir

Soutenez la préparation du bal en soirée. Plus d’infos ici.

Commencez de bon pied votre journée avec la programmation du cinéma dès le matin. Plus d’infos ici.

Entrée accessible à partir de 12 ans pour le bal du soir

Alors prêt à s’immerger dans la folie d’Halloween ? N’hésitez plus ! Déguisez-vous ! Dansez jusqu’au bout de la nuit ! Et surtout venez vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Centre-bourg Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 78 25 39 35

English :

Come scare up some Halloween fun in Préfailles!

German :

Erschrecken Sie an Halloween in Préfailles!

Italiano :

Venite a divertirvi per Halloween a Préfailles!

Espanol :

Ven a pasar miedo en Halloween en Préfailles

