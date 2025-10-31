Halloween Party Salle des Bruants Prinquiau
Halloween Party
Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00
2025-10-31
Venez danser pour Halloween.
Enfants de 3 à 12 ans 6,50€ sur réservation ou 8€ sur place ; accompagnant gratuit
Bar et grignotage sur place Planches apéro sur réservation (Réservation sur Helloasso)
Organisé par l’APEL de l’école Notre Dame du Sacré Cœur. .
Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire
