Halloween Party Salle des Bruants Prinquiau

Halloween Party

Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Venez danser pour Halloween.

Enfants de 3 à 12 ans 6,50€ sur réservation ou 8€ sur place ; accompagnant gratuit

Bar et grignotage sur place Planches apéro sur réservation (Réservation sur Helloasso)

Organisé par l’APEL de l’école Notre Dame du Sacré Cœur. .

Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

