Halloween party Salle Maison Dargent Revigny-sur-Ornain

Salle Maison Dargent Avenue du Général Leclerc Revigny-sur-Ornain Meuse
Halloween party !
Parcours de l’horreur derrière la maison, avec des mises en scène.
Buvette et restauration sanglante sur place.
Salle transformée en maison hantée.
Venez nombreux !
Entrée gratuite.Tout public
Salle Maison Dargent Avenue du Général Leclerc Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 19 57 92 49
English :
Halloween party!
Horror trail behind the house, with staged scenes.
Refreshments and bloody food on site.
Hall transformed into a haunted house.
Come one, come all!
Free admission.
German :
Halloween-Party!
Horror-Parcours hinter dem Haus mit inszenierten Szenen.
Getränke und blutige Speisen vor Ort.
In ein Spukhaus verwandelter Saal.
Kommen Sie zahlreich!
Kostenloser Eintritt.
Italiano :
Festa di Halloween!
Percorso horror dietro la casa, con scene inscenate.
Rinfresco e cibo cruento in loco.
La sala si trasformerà in una casa stregata.
Venite tutti!
Ingresso libero.
Espanol :
¡Fiesta de Halloween!
Recorrido de terror detrás de la casa, con escenas escenificadas.
Refrescos y comida sangrienta in situ.
La sala se transformará en una casa encantada.
Vengan todos
Entrada gratuita.
