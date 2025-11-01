Halloween party Salle Maison Dargent Revigny-sur-Ornain

Salle Maison Dargent Avenue du Général Leclerc Revigny-sur-Ornain Meuse

Halloween party !

Parcours de l’horreur derrière la maison, avec des mises en scène.

Buvette et restauration sanglante sur place.

Salle transformée en maison hantée.

Venez nombreux !

Entrée gratuite.Tout public

Salle Maison Dargent Avenue du Général Leclerc Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 19 57 92 49

English :

Halloween party!

Horror trail behind the house, with staged scenes.

Refreshments and bloody food on site.

Hall transformed into a haunted house.

Come one, come all!

Free admission.

German :

Halloween-Party!

Horror-Parcours hinter dem Haus mit inszenierten Szenen.

Getränke und blutige Speisen vor Ort.

In ein Spukhaus verwandelter Saal.

Kommen Sie zahlreich!

Kostenloser Eintritt.

Italiano :

Festa di Halloween!

Percorso horror dietro la casa, con scene inscenate.

Rinfresco e cibo cruento in loco.

La sala si trasformerà in una casa stregata.

Venite tutti!

Ingresso libero.

Espanol :

¡Fiesta de Halloween!

Recorrido de terror detrás de la casa, con escenas escenificadas.

Refrescos y comida sangrienta in situ.

La sala se transformará en una casa encantada.

Vengan todos

Entrada gratuita.

