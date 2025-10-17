Halloween Party Rodemack

Halloween Party Rodemack vendredi 17 octobre 2025.

Halloween Party

48 Pl des Baillis Rodemack Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 23:59:00

2025-10-17

Un bonbon ou un sort ?!

Armés de votre plus beau masque, partez à la chasse aux friandises et autres sucreries lors de l’Halloween Party de Rodemack !

Au programme distribution de bonbons, spectacles de magie, animations diverses et soirée dansante. Un buvette vous proposera également hot-dogs, sandwichs végétariens, soupe et gâteaux en tout genre.

Venez nombreux pour fêtez l’automne, les fantômes et les monstres et n’oubliez pas de venir déguisés !!!Tout public

48 Pl des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 51 22 08 ecolejmpelt@gmail.com

English :

Trick or treat!

Armed with your best mask, go trick-or-treating at Rodemack’s Halloween Party!

On the program: trick-or-treating, magic shows, entertainment and dancing. A refreshment bar will also be serving hot dogs, vegetarian sandwiches, soup and cakes of all kinds.

Come one, come all to celebrate autumn, ghosts and monsters, and don’t forget to come in costume!

German :

Ein Bonbon oder ein Zauberspruch?!

Bewaffnet mit deiner schönsten Maske gehst du auf der Halloween Party in Rodemack auf die Jagd nach Süßigkeiten und anderen Leckereien!

Auf dem Programm stehen die Verteilung von Süßigkeiten, Zaubershows, verschiedene Animationen und ein Tanzabend. Ein Imbissstand bietet außerdem Hotdogs, vegetarische Sandwiches, Suppen und Kuchen aller Art an.

Kommen Sie zahlreich, um den Herbst, die Geister und die Monster zu feiern und vergessen Sie nicht, verkleidet zu kommen!

Italiano :

Dolcetto o scherzetto!

Armati della vostra maschera migliore, andate a fare dolcetto o scherzetto alla festa di Halloween di Rodemack!

In programma: dolcetto o scherzetto, spettacoli di magia, animazione e balli. Ci sarà anche un punto di ristoro con hot dog, panini vegetariani, zuppa e torte di ogni tipo.

Venite tutti a festeggiare l’autunno, i fantasmi e i mostri, e non dimenticate di venire in maschera!

Espanol :

¡Truco o trato!

Armado con tu mejor máscara, ¡sal a pedir caramelos en la Fiesta de Halloween de Rodemack!

En el programa: truco o trato, espectáculos de magia, entretenimiento y baile. También habrá un bar con perritos calientes, bocadillos vegetarianos, sopa y pasteles de todo tipo.

Venid todos a celebrar el otoño, los fantasmas y los monstruos, ¡y no olvidéis venir disfrazados!

