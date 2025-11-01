Halloween Party MJC Rognonas

Samedi 1er novembre 2025 de 14h à 17h. MJC Avenue Ecoles Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

Le Sou des écoles de Rognonas organise une boom d’Halloween !

Sur place Musique, boissons, bonbons, gâteaux, barbe à papa, …



Les enfants restent sous la responsabilité de leur parent durant tout l’évenement. .

MJC Avenue Ecoles Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Halloween Party.

German :

Halloween Party.

Italiano :

Festa di Halloween.

Espanol :

Fiesta de Halloween.

L’événement Halloween Party Rognonas a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence