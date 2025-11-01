Halloween Party MJC Rognonas
Halloween Party MJC Rognonas samedi 1 novembre 2025.
Halloween Party
Samedi 1er novembre 2025 de 14h à 17h. MJC Avenue Ecoles Rognonas Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
Halloween Party.
Le Sou des écoles de Rognonas organise une boom d’Halloween !
Sur place Musique, boissons, bonbons, gâteaux, barbe à papa, …
Les enfants restent sous la responsabilité de leur parent durant tout l’évenement. .
MJC Avenue Ecoles Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Halloween Party.
German :
Halloween Party.
Italiano :
Festa di Halloween.
Espanol :
Fiesta de Halloween.
L’événement Halloween Party Rognonas a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence