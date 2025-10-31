Halloween Party Rosoy-en-Multien

Halloween Party à Rosoy-en-Multien Jeudi 31 octobre

Le village de Rosoy-en-Multien vous invite à une journée pleine de frissons et de bonne humeur pour fêter Halloween !

Deux temps forts sont proposés à la salle des fêtes

De 11h à 15h fête réservée aux enfants de GS à CM2 Tarif 10 €

De 20h à 1h soirée pour les jeunes de 6e à la Terminale Tarif 13 €

Au programme apéritif, pizza, dessert et boisson, le tout dans une ambiance monstrueusement festive !

N’oubliez pas votre plus effrayant déguisement et votre bonne humeur !

Réservation obligatoire avant le 30 octobre au 07 64 15 68 77

English :

? Halloween Party in Rosoy-en-Multien ? Thursday, October 31st ?

The village of Rosoy-en-Multien invites you to a fun-filled day of Halloween fun!

Two highlights are on offer at the village hall:

? 11 a.m. to 3 p.m.: party for children from GS to CM2 ? Price: 10 ?

? 8pm to 1am: party for young people from 6e to Terminale ? Price: 13 ?

On the program: aperitif, pizza, dessert and drinks, all in a monstrously festive atmosphere!

Don’t forget your scariest disguise and your good mood!

? Reservations required by October 30: 07 64 15 68 77

German :

? Halloween Party in Rosoy-en-Multien ? Donnerstag, 31. Oktober ?

Das Dorf Rosoy-en-Multien lädt Sie zu einem Tag voller Grusel und guter Laune ein, um Halloween zu feiern!

Zwei Höhepunkte werden in der Festhalle angeboten

? Von 11:00 bis 15:00 Uhr: Party nur für Kinder von GS bis CM2 ? Preis: 10 ?

? Von 20 bis 1 Uhr: Party für Jugendliche von der 6. bis zur 12. Klasse ? Tarif: 13 ?

Auf dem Programm stehen Aperitif, Pizza, Dessert und Getränke, alles in einer monströs festlichen Atmosphäre!

Vergessen Sie nicht Ihr gruseligstes Kostüm und Ihre gute Laune!

? Reservierung vor dem 30. Oktober erforderlich unter 07 64 15 68 77

Italiano :

? Festa di Halloween a Rosoy-en-Multien ? Giovedì 31 ottobre ?

Il villaggio di Rosoy-en-Multien vi invita a una giornata di divertimento e brividi per festeggiare Halloween!

Ci saranno due momenti salienti presso la sala del villaggio:

? Dalle 11.00 alle 15.00: festa per bambini da GS a CM2? Prezzo: 10 ?

? Dalle 20.00 all’1.00: festa per i giovani dalla 6e alla Terminale? Prezzo: 13 ?

In programma: aperitivo, pizza, dessert e bevande, il tutto in un’atmosfera mostruosamente festosa!

Non dimenticate il vostro travestimento più spaventoso e il vostro buon umore!

? Prenotazione obbligatoria entro il 30 ottobre allo 07 64 15 68 77

Espanol :

? Fiesta de Halloween en Rosoy-en-Multien ? Jueves 31 de octubre ?

El pueblo de Rosoy-en-Multien le invita a un día de diversión y emociones para celebrar Halloween

Habrá dos momentos estelares en la sala del pueblo:

? De 11 a 15 h: fiesta para niños de GS a CM2 ? Precio: 10 ?

? De 20h a 1h: fiesta para jóvenes de 6e a Terminale ? Precio: 13

En el programa: aperitivo, pizza, postre y bebidas, ¡todo en un ambiente monstruosamente festivo!

¡No olvides tu disfraz más terrorífico y tu buen humor!

? Reserva obligatoria antes del 30 de octubre en el 07 64 15 68 77

