Halloween party Rouen vendredi 31 octobre 2025.
11 Rue du Moulinet Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Venez réaliser vos petites décorations d’Halloween dans une ambiance créative et amusante !
Un goûter festif sera partagé à la fin de l’atelier pour terminer ce moment en douceur (et en gourmandise).
À partir de 4 ans. .
