Halloween Party Ry

Halloween Party Ry vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

Grand’rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Les petits monstres envahissent Ry !

Sorcières, vampires, petits monstres et citrouilles enchantées sont attendus pour une après-midi terriblement amusante à la salle des fêtes de Ry !

Au programme

– Concours du meilleur déguisement

– Chasse aux trésors magique

– Jeux monstrueusement drôles

– Goûter pour reprendre des forces après toutes ces frayeurs !

Alors, sors ton balai, ajuste ton chapeau pointu et prépare ton plus beau cri d’épouvante ! .

Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 accueil.mairie@mairie-ry.fr

L’événement Halloween Party Ry a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin