Halloween Party Ry vendredi 31 octobre 2025.
Grand’rue Ry Seine-Maritime
Les petits monstres envahissent Ry !
Sorcières, vampires, petits monstres et citrouilles enchantées sont attendus pour une après-midi terriblement amusante à la salle des fêtes de Ry !
Au programme
– Concours du meilleur déguisement
– Chasse aux trésors magique
– Jeux monstrueusement drôles
– Goûter pour reprendre des forces après toutes ces frayeurs !
Alors, sors ton balai, ajuste ton chapeau pointu et prépare ton plus beau cri d’épouvante ! .
Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 accueil.mairie@mairie-ry.fr
