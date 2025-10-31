Halloween Party Saint-Hernin
Halloween Party Saint-Hernin vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
bourg Saint-Hernin Finistère
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Retrouvez les zombies et sorciers pour une après-midi Halloween !
Pour les enfants de 0 à 12 ans:
– sculpture de citrouille, goûter et le grand jeu de l’horreur de 14h-16h30
– Goûter, activité manuelle, espace sensoriel, lecture automnale, coin jeux… de 16h30 à 18h30
-Classe aux bonbons!! dès 18h
Places limitées inscription préalable au 07 86 76 78 48 .
bourg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48
