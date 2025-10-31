Halloween party Saint-Jean-Poudge
Halloween party Saint-Jean-Poudge vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party
Salle des fêtes Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
La troisième édition de l’Halloween party est lancé ! Activités proposées, goûter. Restauration possible sur place. .
Salle des fêtes Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 03 40
English : Halloween party
German : Halloween party
Italiano :
Espanol : Halloween party
L’événement Halloween party Saint-Jean-Poudge a été mis à jour le 2025-10-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran