Halloween party Salle La Salamandre Salles-de-Villefagnan
Halloween party Salle La Salamandre Salles-de-Villefagnan vendredi 31 octobre 2025.
Halloween party
Salle La Salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
.
Salle La Salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 93 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween party Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente