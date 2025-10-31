HALLOWEEN PARTY Au Poney Fringant Saou

Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Début : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

De 16h à 19h30 On accueille tous les enfants (Atelier maquillage, goûter, jeux).

A partir de 20h, soirée dansante et déguisée !!

Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@auponeyfringant.fr

English :

From 4pm to 7:30pm: We welcome all children (make-up workshop, snack, games).

From 8 p.m., dance and fancy dress party!

German :

Von 16:00 bis 19:30 Uhr: Wir heißen alle Kinder willkommen (Schminkworkshop, Snacks, Spiele).

Ab 20 Uhr: Tanz- und Kostümabend!!!

Italiano :

Dalle 16.00 alle 19.30: accogliamo tutti i bambini (laboratorio di pittura sul viso, merenda, giochi).

Dalle 20.00, ballo e festa in maschera!

Espanol :

De 16:00 a 19:30: recibimos a todos los niños (taller de pintura de caras, merienda, juegos).

A partir de las 20:00, ¡fiesta de baile y disfraces!

L’événement HALLOWEEN PARTY Saou a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme