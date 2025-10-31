HALLOWEEN PARTY Au Poney Fringant Saou
HALLOWEEN PARTY Au Poney Fringant Saou vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN PARTY
Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 00:00:00
Date(s) :
2025-10-31
De 16h à 19h30 On accueille tous les enfants (Atelier maquillage, goûter, jeux).
A partir de 20h, soirée dansante et déguisée !!
.
Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@auponeyfringant.fr
English :
From 4pm to 7:30pm: We welcome all children (make-up workshop, snack, games).
From 8 p.m., dance and fancy dress party!
German :
Von 16:00 bis 19:30 Uhr: Wir heißen alle Kinder willkommen (Schminkworkshop, Snacks, Spiele).
Ab 20 Uhr: Tanz- und Kostümabend!!!
Italiano :
Dalle 16.00 alle 19.30: accogliamo tutti i bambini (laboratorio di pittura sul viso, merenda, giochi).
Dalle 20.00, ballo e festa in maschera!
Espanol :
De 16:00 a 19:30: recibimos a todos los niños (taller de pintura de caras, merienda, juegos).
A partir de las 20:00, ¡fiesta de baile y disfraces!
