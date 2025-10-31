HALLOWEEN PARTY Sauvian

HALLOWEEN PARTY Sauvian vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN PARTY

Boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Halloween à Sauvian DJ, foodtruck, maquillage, ambiance monstrueuse ! Déguisements conseillés. Frissons garantis ! Entrée libre

Oserez-vous venir danser parmi les créatures de la nuit ?

La Salle Polyvalente de Sauvian se transforme pour Halloween en un repaire terrifiant ! Une soirée effrayamment festive vous attend DJ pour enflammer la piste, foodtruck pour les plus affamés, stand maquillage pour se métamorphoser en monstre ou zombie, et une ambiance monstrueuse assurée.

Organisé avec la participation de l’association des parents d’élèves Les Écoliers Sauviannais, qui tiendra la buvette.

Venez déguisés… si vous l’osez !

Entrée gratuite et ouverte à tous, petits et grands. .

Boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27

English :

Halloween party in Sauvian: DJ, foodtruck, face painting, monstrous atmosphere! Costumes recommended. Chills guaranteed! Free admission

German :

Halloween-Party in Sauvian: DJ, Foodtruck, Schminken, monstermäßige Stimmung! Verkleidungen werden empfohlen. Gänsehaut garantiert! Freier Eintritt

Italiano :

Festa di Halloween a Sauvian: DJ, foodtruck, face painting, atmosfera mostruosa! Travestimenti consigliati. Brividi garantiti! Ingresso libero

Espanol :

Fiesta de Halloween en Sauvian: DJ, foodtruck, pintacaras, ¡ambiente monstruoso! Se recomienda disfrazarse. ¡Escalofríos garantizados! Entrada gratuita

