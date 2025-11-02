Halloween Party Rue des parages Simacourbe
Halloween Party dimanche 2 novembre 2025.
Halloween Party
Rue des parages Bibliothèque Simacourbe Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Projection d’un film surprise d’Halloween et goûter partagé .
Rue des parages Bibliothèque Simacourbe 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 50 62
