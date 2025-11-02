Halloween Party Rue des parages Simacourbe

Halloween Party Rue des parages Simacourbe dimanche 2 novembre 2025.

Halloween Party

Rue des parages Bibliothèque Simacourbe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Projection d’un film surprise d’Halloween et goûter partagé .

Rue des parages Bibliothèque Simacourbe 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 50 62

English : Halloween Party

German : Halloween Party

Italiano :

Espanol : Halloween Party

L’événement Halloween Party Simacourbe a été mis à jour le 2025-10-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran