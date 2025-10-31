HALLOWEEN PARTY Thézan-lès-Béziers

17h00 Rendez-vous devant le Patio du Pech.

17h30 Déambulation de monstres affames de sucreries (porte à porte autonome)

18h30 Place de la mairie verres de sirops offerts aux enfants, concours du meilleur déguisement, tombola…

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 32 67 00

English :

5:00 pm: Meet in front of the Patio du Pech.

5:30 p.m.: Candy-hungry monsters stroll through the town (door-to-door)

6:30pm: Place de la mairie, glasses of syrups for children, best costume contest, tombola…

German :

17.00 Uhr: Treffpunkt vor dem Patio du Pech.

17:30 Uhr: Umzug von Monstern, die nach Süßigkeiten hungern (selbstständige Tür-zu-Tür-Begehung)

18:30 Uhr: Rathausplatz Gläser mit Sirup für die Kinder, Wettbewerb um das beste Kostüm, Tombola…

Italiano :

ore 17.00: ritrovo davanti al Patio du Pech.

ore 17.30: Sfilata di mostri affamati di dolci (porta a porta)

ore 18.30: Place de la mairie, bicchieri di sciroppi per i bambini, concorso per i migliori costumi, tombola…

Espanol :

17.00 h: Encuentro frente al Patio del Pech.

17.30 h: Desfile de monstruos hambrientos de golosinas (puerta a puerta)

18.30 h: Place de la mairie, vasos de jarabe para los niños, concurso de disfraces, tómbola…

