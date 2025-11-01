Halloween Party Tréclun

Préparez vos costumes les plus terrifiants ! Nous vous donnons rendez-vous pour une après-midi d’Halloween TERRIBLEMENT AMUSANTE pour les enfants, remplie de surprises et de bonbons !

QUAND ? Le Samedi 1er Novembre

HEURE ? De 14h30 à 18h30

OÙ ? salle des fêtes de Tréclun

Jeux endiablés et défis rigolos.

Loisirs Créatifs pour fabriquer des décorations effrayantes à emporter.

Bien sûr, pleins de bonbons à dévorer !

Piste de Danse pour se déhancher sur des rythmes endiablés.

Et des Surprises pour une fin d’après-midi magique !

Inscription FACILE et RAPIDE !

Pour nous aider à bien organiser cet événement et à prévoir assez de bonbons pour tous les petits monstres, la pré-inscription est appréciée ! .

1 Rue Davault Tréclun 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

