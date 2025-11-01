Halloween Party Tréclun
1 Rue Davault Tréclun Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-01 14:30:00
fin : 2025-11-01 18:30:00
2025-11-01
Préparez vos costumes les plus terrifiants ! Nous vous donnons rendez-vous pour une après-midi d’Halloween TERRIBLEMENT AMUSANTE pour les enfants, remplie de surprises et de bonbons !
QUAND ? Le Samedi 1er Novembre
HEURE ? De 14h30 à 18h30
OÙ ? salle des fêtes de Tréclun
Jeux endiablés et défis rigolos.
Loisirs Créatifs pour fabriquer des décorations effrayantes à emporter.
Bien sûr, pleins de bonbons à dévorer !
Piste de Danse pour se déhancher sur des rythmes endiablés.
Et des Surprises pour une fin d’après-midi magique !
Inscription FACILE et RAPIDE !
Pour nous aider à bien organiser cet événement et à prévoir assez de bonbons pour tous les petits monstres, la pré-inscription est appréciée ! .
1 Rue Davault Tréclun 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
