Halloween Party

Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-11-02

Après-midi Halloween à Melleroy

La Maison des Jeunes de Melleroy vous invite à une après-midi terriblement amusante le dimanche 2 novembre à la salle polyvalente de Melleroy ! ‍♀️ ️

Dès 14h place aux activités pour petits et grands — maquillage, coloriage, jeux et un stand photo pour immortaliser vos plus beaux (ou affreux ) déguisements !

À 15h, départ de la chasse aux bonbons dans les rues de Melleroy !

Nous partagerons ensuite tous ensemble le butin sucré

Buvette sur place pour se désaltérer après toutes ces frayeurs !

Costumes vivement conseillés pour petits et grands monstres ! .

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire fannysuard27@gmail.com

English :

Halloween afternoon in Melleroy

German :

Halloween-Nachmittag in Melleroy

Italiano :

Pomeriggio di Halloween a Melleroy

Espanol :

Tarde de Halloween en Melleroy

L’événement Halloween Party Triguères a été mis à jour le 2025-10-25 par ADRT45