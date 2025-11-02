Halloween Party Triguères
Halloween Party Triguères dimanche 2 novembre 2025.
Halloween Party
Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 17:30:00
Date(s) :
2025-11-02
Après-midi Halloween à Melleroy
La Maison des Jeunes de Melleroy vous invite à une après-midi terriblement amusante le dimanche 2 novembre à la salle polyvalente de Melleroy ! ♀️ ️
Dès 14h place aux activités pour petits et grands — maquillage, coloriage, jeux et un stand photo pour immortaliser vos plus beaux (ou affreux ) déguisements !
À 15h, départ de la chasse aux bonbons dans les rues de Melleroy !
Nous partagerons ensuite tous ensemble le butin sucré
Buvette sur place pour se désaltérer après toutes ces frayeurs !
Costumes vivement conseillés pour petits et grands monstres ! .
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire fannysuard27@gmail.com
English :
Halloween afternoon in Melleroy
German :
Halloween-Nachmittag in Melleroy
Italiano :
Pomeriggio di Halloween a Melleroy
Espanol :
Tarde de Halloween en Melleroy
L’événement Halloween Party Triguères a été mis à jour le 2025-10-25 par ADRT45