Halloween Party Rue Jacques Amiot Varzy
Halloween Party Rue Jacques Amiot Varzy vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Party
Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Halloween Party au Château de Varzy ! Vendredi 31 octobre de 15h à 18h Goûter offert par l’asso Pon’équité Atelier maquillage, musique, buvette, élection du plus beau déguisement ! Inscriptions souhaitées au 06 82 13 47 59 par SMS .
Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween Party Varzy a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Clamecy Haut Nivernais