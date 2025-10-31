Halloween Party Rue Jacques Amiot Varzy

Halloween Party

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Halloween Party au Château de Varzy ! Vendredi 31 octobre de 15h à 18h Goûter offert par l’asso Pon’équité Atelier maquillage, musique, buvette, élection du plus beau déguisement ! Inscriptions souhaitées au 06 82 13 47 59 par SMS .

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59

