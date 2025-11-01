Halloween Party Vitrac
Halloween Party Vitrac samedi 1 novembre 2025.
Halloween Party
Salle des fêtes Vitrac Dordogne
Gratuit
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
L’amicale laïque de Vitrac organise son Halloween Party !
Atelier créatif
13h 16h Atelier maquillage
16h30 Chasse au trésor
19h Repas Halloween .
Salle des fêtes Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 20 39 52
English : Halloween Party
German : Halloween Party
Italiano :
Espanol : Halloween Party
L'événement Halloween Party Vitrac a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir