Halloween Party Vitrac samedi 1 novembre 2025.

Salle des fêtes Vitrac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01

2025-11-01

L’amicale laïque de Vitrac organise son Halloween Party !

Atelier créatif
13h 16h Atelier maquillage
16h30 Chasse au trésor
19h Repas Halloween   .

Salle des fêtes Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 20 39 52 

