Halloween Party Witternheim

Halloween Party Witternheim vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Party

rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Petits et grands sont invités à une soirée terriblement amusante le 31 octobre à la Maison du Temps Libre. Au programme chasse aux bonbons, déguisements effrayants et boum festive ! Une belle occasion de célébrer Halloween dans une ambiance monstrueusement conviviale .

rue de Hilsenheim Witternheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 42 16 mairie-de-witternheim@wanadoo.fr

English :

Young and old are invited to celebrate Halloween in Witternheim with an evening of fun and thrills!

German :

Groß und Klein sind herzlich eingeladen, Halloween in Witternheim zu feiern und einen Abend voller Grusel und guter Laune zu erleben!

Italiano :

Grandi e piccini sono invitati a festeggiare Halloween a Witternheim con una serata all’insegna del brivido!

Espanol :

Pequeños y mayores están invitados a celebrar Halloween en Witternheim con una velada llena de emociones

