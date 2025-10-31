Halloween Peur sur la Ville Beauvais

Halloween Peur sur la Ville Beauvais vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Peur sur la Ville

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 00:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Pour célébrer Halloween, la Ville de Beauvais a concocté, cette année encore, un programme familial et convivial, vendredi 31 octobre, sur la place Jeanne-Hachette, de 14h à 20h30, en association avec les Jardins familiaux. Pendant l’après-midi, vous pourrez participer à de nombreuses animations, des ateliers créatifs et des jeux avec la Ludo Planète.

Enfin, pour clore cette journée en beauté, trois concerts électriques rythmeront la soirée, place des Halles un concert spécial enfants de 19h30 à 20h30, suivi de deux groupes tout public jusqu’à 00h30.

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

English :

To celebrate Halloween, the City of Beauvais has once again concocted a family-friendly program on Friday, October 31, in Place Jeanne-Hachette, from 2pm to 8:30pm, in association with the Jardins familiaux… During the afternoon, you can take part in a wide range of activities, including creative workshops and games with Ludo Planète.

Finally, to round off the day in style, three electric concerts will punctuate the evening on Place des Halles: a special children?s concert from 7:30 to 8:30 p.m., followed by two groups for the general public until 12:30 a.m.

German :

Um Halloween zu feiern, hat die Stadt Beauvais auch in diesem Jahr wieder ein familienfreundliches Programm zusammengestellt, das am Freitag, den 31. Oktober auf dem Place Jeanne-Hachette von 14 bis 20.30 Uhr in Zusammenarbeit mit den Familiengärten stattfindet Während des Nachmittags können Sie an zahlreichen Animationen, kreativen Workshops und Spielen mit dem Ludo Planète teilnehmen.

Zum Abschluss des Tages gibt es auf dem Place des Halles drei elektrische Konzerte: ein spezielles Kinderkonzert von 19:30 bis 20:30 Uhr, gefolgt von zwei Gruppen für alle Altersgruppen bis 00:30 Uhr.

Italiano :

Per festeggiare Halloween, la città di Beauvais ha organizzato un altro programma per le famiglie venerdì 31 ottobre, in Place Jeanne-Hachette, dalle 14.00 alle 20.30, in collaborazione con i Jardins familiaux.. Durante il pomeriggio, potrete partecipare a una vasta gamma di attività, laboratori creativi e giochi con il Ludo Planète.

Infine, per concludere la giornata in bellezza, ci saranno tre concerti elettrici sulla Place des Halles: un concerto speciale per bambini dalle 19.30 alle 20.30, seguito da due gruppi per il grande pubblico fino alle 12.30.

Espanol :

Para celebrar Halloween, la ciudad de Beauvais ha preparado otro programa para toda la familia el viernes 31 de octubre, en la plaza Jeanne-Hachette, de 14:00 a 20:30 h, en asociación con los Jardins familiaux.. Durante la tarde, podrá participar en un amplio abanico de actividades, talleres creativos y juegos con el Ludo Planète.

Por último, para terminar el día por todo lo alto, habrá tres conciertos eléctricos en la Place des Halles: un concierto especial para niños de 19.30 a 20.30 h, seguido de dos grupos para el público en general hasta las 12.30 h.

L’événement Halloween Peur sur la Ville Beauvais a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis