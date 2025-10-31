Halloween, peur sur les rails Vélorail de l’Armagnac Nogaro

Halloween, peur sur les rails Vélorail de l’Armagnac Nogaro vendredi 31 octobre 2025.

Halloween, peur sur les rails

Vélorail de l'Armagnac NOGARO Nogaro Gers

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Préparez-vous à frissonner. De quoi avoir la peur aux trousses avec 2 trains de la peur dans la journée du 31 octobre. Frissons garantis on entend déjà les cris dans la campagne gersoise.

Cette année, le Vélorail se transforme en un véritable Train de la Peur pour notre quatrième édition d’Halloween !

En partenariat avec l’Accueil Jeune de Nogaro, nous vous promettons une expérience inoubliable où les classiques des films d’horreur prennent vie sur les rails.

Nombre de places 15 draisines par départ (réservé aux 30 premiers inscrits)

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une aventure terrifiante en plein cœur de la saison d’Halloween.

Vélorail de l’Armagnac NOGARO Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 85 62 info@nogaro-tourisme.fr

English :

Get ready to shiver. There’s plenty to keep you on your toes with 2 scare trains on October 31. Chills guaranteed: we can already hear the screams in the Gers countryside.

This year, the Vélorail is transformed into a real Fright Train for our fourth Halloween edition!

In partnership with the Accueil Jeune de Nogaro, we promise you an unforgettable experience as classic horror films come to life on the rails.

Number of places: 15 draisines per departure (reserved for the first 30 registrants)

Don’t miss this unique opportunity to experience a terrifying adventure right in the heart of the Halloween season.

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, zu erschauern. Mit zwei Gruselzügen im Laufe des 31. Oktobers haben Sie die Angst an Ihren Fersen. Gänsehaut garantiert: Man hört schon die Schreie in der Landschaft des Gers.

Dieses Jahr verwandelt sich der Vélorail für unsere vierte Halloween-Ausgabe in einen echten Train de la Peur (Zug der Angst)!

In Zusammenarbeit mit dem Accueil Jeune de Nogaro versprechen wir Ihnen ein unvergessliches Erlebnis, bei dem die Klassiker der Horrorfilme auf den Gleisen zum Leben erweckt werden.

Anzahl der Plätze: 15 Draisinen pro Start (reserviert für die ersten 30 Anmeldungen)

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, mitten in der Halloween-Saison ein gruseliges Abenteuer zu erleben.

Italiano :

Preparatevi a rabbrividire. Il 31 ottobre ci sono 2 treni della paura che vi terranno con il fiato sospeso. Brividi garantiti: si sentono già le urla nella campagna del Gers.

Quest’anno il Vélorail si trasforma in un vero e proprio Treno dello Spavento per la nostra quarta edizione di Halloween!

In collaborazione con l’Accueil Jeune de Nogaro, vi promettiamo un’esperienza indimenticabile, con i classici del cinema horror che prendono vita sui binari.

Numero di posti: 15 draisines per partenza (riservati ai primi 30 iscritti)

Non perdete questa occasione unica di vivere un’avventura terrificante nel bel mezzo della stagione di Halloween.

Espanol :

Prepárese para temblar. El 31 de octubre, 2 trenes del terror le mantendrán en vilo. Escalofríos garantizados: ya podemos oír los gritos en la campiña de Gers.

Este año, el Vélorail se transforma en un auténtico Tren del Terror para nuestra cuarta edición de Halloween

En colaboración con el Accueil Jeune de Nogaro, podemos prometerle una experiencia inolvidable, con películas clásicas de terror que cobran vida sobre los raíles.

Número de plazas: 15 draisines por salida (reservadas a los 30 primeros inscritos)

No se pierda esta oportunidad única de vivir una aventura terrorífica en plena temporada de Halloween.

