Halloween Place du commerce Plumaugat

Halloween

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24 18:30:00

2025-10-24

La médiathèque fête Halloween

Ateliers monstrueux à disposition !

Déguisement bienvenus. .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18

