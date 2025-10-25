Halloween Place du commerce Plumaugat
Halloween Place du commerce Plumaugat samedi 25 octobre 2025.
Halloween
Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:30:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
Date(s) :
2025-10-25
La médiathèque fête Halloween
Ateliers monstrueux à disposition !
Déguisement bienvenus. .
Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18
