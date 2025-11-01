Halloween Pont-de-Salars

Place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars Aveyron

14h30 Salle des Fêtes. Projection du film Coco. 16h30 défilé déguisé dans le village et goûter offert aux enfants. Repas charcuterie soupe au fromage dessert 8€ enf/12€ adulte, sur place ou emporter. Résa obligatoire au 06 86 64 86 42.

Place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 86 64 86 42

English :

2:30pm Salle des Fêtes. Screening of the film Coco. 4:30 p.m. fancy-dress parade through the village and snack for children. Meal charcuterie cheese soup dessert 8? child/12? adult, eat in or take away. Reservations essential on 06 86 64 86 42.

German :

14.30 Uhr Salle des Fêtes. Vorführung des Films Coco. 16:30 Uhr: Verkleideter Umzug durch das Dorf und kostenloser Snack für die Kinder. Mahlzeit mit Wurstwaren, Käsesuppe und Dessert 8? Kinder/12? Erwachsene, vor Ort oder zum Mitnehmen. Reservierung erforderlich unter 06 86 64 86 42.

Italiano :

14.30 Salle des Fêtes. Proiezione del film Coco. 16.30 Sfilata in maschera per il villaggio e merenda per i bambini. Salumi, zuppa di formaggio e dessert 8? bambini/12? adulti, da consumare o da portare via. Prenotazione obbligatoria al numero 06 86 64 86 42.

Espanol :

14.30 h Sala de Fiestas. Proyección de la película Coco. 16.30 desfile de disfraces por el pueblo y merienda para los niños. Charcutería, sopa de queso y postre 8? niños/12? adultos, para comer en casa o para llevar. Reserva previa en el 06 86 64 86 42.

