Halloween Portes ouvertes de la Chocolaterie Lachelle Lachelle

Halloween Portes ouvertes de la Chocolaterie Lachelle

41 Rue de Monelieu Lachelle Oise

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

Prêts pour une immersion chocolatée sous le signe d’Halloween ? ️

La Chocolaterie Beussent Lachelle organise une Journée Portes Ouvertes Spéciales Halloween dans son atelier de Lachelle.

Au programme

Des visites gratuites tout au long de la journée pour découvrir les coulisses de l’atelier, comprendre le savoir-faire des chocolatiers et plonger dans un univers à la fois gourmand et féérique. ✨

Gratuit sans inscription

41 Rue de Monelieu Lachelle 60190 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 31 38

English :

Ready for a chocolatey Halloween immersion?

Chocolaterie Beussent Lachelle is organizing a special Halloween Open Day at its Lachelle workshop.

On the program:

Free visits throughout the day to take a behind-the-scenes look at the workshop, learn about the expertise of the chocolatiers, and immerse yourself in a world that’s both gourmet and magical. ???

Free ? without registration

German :

Die Schülerinnen und Schüler sind bereit für ein schokoladiges Abenteuer im Zeichen von Halloween ????

Die Chocolaterie Beussent Lachelle organisiert einen Tag der offenen Tür speziell zu Halloween in ihrem Atelier in Lachelle.

Auf dem Programm stehen:

Kostenlose Besichtigungen den ganzen Tag über, um hinter die Kulissen der Werkstatt zu blicken, das Know-how der Chocolatiers zu verstehen und in eine zugleich köstliche und märchenhafte Welt einzutauchen. ??

Kostenlos ? ohne Anmeldung

Italiano :

Siete pronti per una salsa di Halloween al cioccolato?

La Chocolaterie Beussent Lachelle organizza uno speciale Open Day di Halloween presso il suo laboratorio di Lachelle.

In programma:

Visite gratuite durante tutta la giornata per scoprire il dietro le quinte del laboratorio, conoscere l’esperienza dei cioccolatieri e immergersi in un mondo delizioso e magico

Gratuito? Non è richiesta la registrazione

Espanol :

¿Listo para una salsa de chocolate de Halloween?

La chocolatería Beussent Lachelle organiza una jornada de puertas abiertas especial de Halloween en su obrador de Lachelle.

El programa incluye

Visitas gratuitas durante todo el día para conocer los entresijos del taller, descubrir la maestría de los chocolateros y sumergirse en un mundo tan delicioso como mágico

Gratuito ? no es necesario inscribirse

