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AGENDA · Bains-sur-Oust

Halloween pour les enfants et soirée concert Salle des Sports Bains-sur-Oust

samedi 31 octobre 2026 · Salle des Sports · Bains-sur-Oust

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des Sports
Adresse
Rue de Munchhouse
Ville
35600 Bains-sur-Oust
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bains-sur-Oust

Halloween pour les enfants et soirée concert

Salle des Sports Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :
2026-10-31

L’association « Au pas des tortues » organise pour les enfants le 31 octobre un temps de jeux sur le thème d’Halloween et un concert le soir à la Salle des Sports de Bains-sur-Oust, animé par DJ Fanfan et Micka (de « N’oubliez pas les paroles »).   .

Salle des Sports Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 36 16 84 

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English :

L’événement Halloween pour les enfants et soirée concert Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON

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