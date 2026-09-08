Halloween pour les enfants et soirée concert Salle des Sports Bains-sur-Oust

Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Halloween pour les enfants et soirée concert

Salle des Sports Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-10-31

L’association « Au pas des tortues » organise pour les enfants le 31 octobre un temps de jeux sur le thème d’Halloween et un concert le soir à la Salle des Sports de Bains-sur-Oust, animé par DJ Fanfan et Micka (de « N’oubliez pas les paroles »). .

Salle des Sports Rue de Munchhouse Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 36 16 84

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English :

L’événement Halloween pour les enfants et soirée concert Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON