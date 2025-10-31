Halloween pour les pitchouns Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Halloween pour les pitchouns Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes vendredi 31 octobre 2025.

Halloween pour les pitchouns

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Ouille, ouille, ouille, j’ai la trouille ! C’est reparti ! Pour les plus jeunes en quête de petites frayeurs rigolotes, l’Abbaye aux Dames s’associe à la ludothèque de Saintes et leur propose une découverte ludique et frissonnante du patrimoine.

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Ouch, ouch, ouch, I’m scared! Here we go again! The Abbaye aux Dames has teamed up with the Saintes toy library to offer a fun and thrilling way for youngsters to discover our heritage.

German :

Ja, ja, ja, ja, ich habe Angst! Jetzt geht es wieder los! Die Abbaye aux Dames hat sich mit der Ludothek von Saintes zusammengetan und bietet den Jüngsten, die auf der Suche nach lustigen Schreckmomenten sind, eine spielerische Entdeckungstour durch das Kulturerbe an.

Italiano :

Ahi, ahi, ahi, ho paura! Ci risiamo! L’Abbaye aux Dames ha collaborato con la ludoteca di Saintes per offrire ai bambini un modo divertente ed emozionante di scoprire il nostro patrimonio.

Espanol :

¡Ay, ay, ay, tengo miedo! Ya estamos otra vez La Abbaye aux Dames se ha asociado con la ludoteca de Saintes para ofrecer a los más pequeños una forma divertida y emocionante de descubrir nuestro patrimonio.

