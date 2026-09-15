Halloween pour les pitchouns Place de l’Abbaye Saintes

Informations pratiques

Saintes

Halloween pour les pitchouns

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Parents et enfants, sortez vos déguisements les plus effrayants et venez-nous retrouver à l’Abbaye pour 1h30 d’activités : maquillage des enfants, photo souvenir, atelier créatif, goûter et tour de carrousel…

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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Parents and kids, put on your scariest costumes and come join us at the Abbey for 1.5 hours of fun activities: face painting for kids, a souvenir photo, a creative workshop, a snack, and a ride on the carousel…

L’événement Halloween pour les pitchouns Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge