Halloween pour les pitchouns Place de l’Abbaye Saintes
samedi 31 octobre 2026 · Place de l'Abbaye · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Halloween pour les pitchouns
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Parents et enfants, sortez vos déguisements les plus effrayants et venez-nous retrouver à l’Abbaye pour 1h30 d’activités : maquillage des enfants, photo souvenir, atelier créatif, goûter et tour de carrousel…
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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Parents and kids, put on your scariest costumes and come join us at the Abbey for 1.5 hours of fun activities: face painting for kids, a souvenir photo, a creative workshop, a snack, and a ride on the carousel…
L’événement Halloween pour les pitchouns Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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