Halloween R.I.P : Rest In Party La Casbah Paris

Mortels d’ici et d’ailleurs, Vintage Clubbing a l’honneur de vous annoncer qu’en sa soirée d’Halloween, elle redonne un souffle de vie à toutes les stars qui nous ont malheureusement quittés trop tôt.

Le 31 octobre on invoquera l’esprit de Freddie Mercury, Dalida, Tina Turner, Prince, David Bowie, Donna Summer, et tous ceux dont la musique est restée immortelle.

On vous invite donc à enfiler vos habits de lumière (ou d’obscurité) pour une soirée où les fantômes des années 70, 80 et 90 n’ont pas fini de vous hanter.

INFOS PRATIQUES

HALLOWEEN – R.I.P : Rest In Party, the night of the living dead stars !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 22h30 à 05h00

gratuit sous condition

De 0 à 17,61 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Casbah 20, rue de la Forge Royale 75011 Paris