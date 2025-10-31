Halloween Repas des Âmes Damnées au Preti Ancenis-Saint-Géréon
Halloween Repas des Âmes Damnées au Preti Ancenis-Saint-Géréon vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Repas des Âmes Damnées au Preti
Chateau de la guère Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 29.5 EUR
Date et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 21:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Halloween prend possession du domaine des Lys à Ancenis, à cette occasion le restaurant Le Preti vous propose le repas des Âmes Damnées !
Le restaurant Le Preti à Ancenis vous propose un repas spécial à l’occasion d’Halloween.
Menu unique Les Âmes Damnées ! Prêts à passer cette soirée avec nous et les fantômes du Château ?
Cocktail Halloween offert si vous venez déguisés!
Sur réservation attention places limitées!
Âmes sensibles s’abstenir…
Retrouvez également sur le domaine des Lys la Halloween run , et le Bal de l’horreur organisés par le Maho. .
Chateau de la guère Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 06 66 pretireservations@gmail.com
English :
Halloween takes over the Domaine des Lys in Ancenis, and for the occasion Le Preti restaurant is serving up Le repas des Âmes Damnées !
German :
Halloween nimmt Besitz von der Domaine des Lys in Ancenis, zu diesem Anlass bietet Ihnen das Restaurant Le Preti das Mahl der Verdammten Seelen an!
Italiano :
Halloween conquista il Domaine des Lys di Ancenis e per l’occasione il ristorante Le Preti propone Le repas des Âmes Damnées !
Espanol :
Halloween se apodera del Domaine des Lys, en Ancenis, y para celebrarlo el restaurante Le Preti sirve Le repas des Âmes Damnées
