Halloween Repas des Âmes Damnées au Preti Ancenis-Saint-Géréon

Chateau de la guère Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 29.5 – 29.5 – EUR

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 21:30:00

2025-10-31

Halloween prend possession du domaine des Lys à Ancenis, à cette occasion le restaurant Le Preti vous propose le repas des Âmes Damnées !

Le restaurant Le Preti à Ancenis vous propose un repas spécial à l’occasion d’Halloween.

Menu unique Les Âmes Damnées ! Prêts à passer cette soirée avec nous et les fantômes du Château ?

Cocktail Halloween offert si vous venez déguisés!

Sur réservation attention places limitées!

Âmes sensibles s’abstenir…

Retrouvez également sur le domaine des Lys la Halloween run , et le Bal de l’horreur organisés par le Maho. .

Chateau de la guère Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 06 66 pretireservations@gmail.com

English :

Halloween takes over the Domaine des Lys in Ancenis, and for the occasion Le Preti restaurant is serving up Le repas des Âmes Damnées !

German :

Halloween nimmt Besitz von der Domaine des Lys in Ancenis, zu diesem Anlass bietet Ihnen das Restaurant Le Preti das Mahl der Verdammten Seelen an!

Italiano :

Halloween conquista il Domaine des Lys di Ancenis e per l’occasione il ristorante Le Preti propone Le repas des Âmes Damnées !

Espanol :

Halloween se apodera del Domaine des Lys, en Ancenis, y para celebrarlo el restaurante Le Preti sirve Le repas des Âmes Damnées

