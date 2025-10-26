Halloween revient au Manoir de Genas Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Manoir de Genas 110 route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Halloween revient au Manoir de Genas !

Plongez dans une ambiance magique et familiale au cœur du manoir, entièrement décoré pour l’occasion.



Et si vous souhaitez, venez déguisés !

Manoir de Genas 110 route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 14 18 12

English :

Halloween returns to the Manoir de Genas!

Immerse yourself in a magical, family atmosphere at the heart of the manor house, fully decorated for the occasion.



And if you like, come in disguise!

German :

Halloween kehrt ins Manoir de Genas zurück!

Tauchen Sie ein in eine magische und familiäre Atmosphäre im Herzen des Herrenhauses, das für diesen Anlass vollständig dekoriert wurde.



Und wenn Sie möchten, können Sie auch verkleidet kommen!

Italiano :

Halloween è tornato al Manoir de Genas!

Immergetevi in una magica atmosfera familiare nel cuore del maniero, completamente decorato per l’occasione.



E se volete, venite vestiti in maschera!

Espanol :

¡Halloween vuelve al Manoir de Genas!

Sumérjase en un ambiente mágico y familiar en el corazón de la casa solariega, totalmente decorada para la ocasión.



Y si quieres, ¡ven disfrazado!

