Halloween Roller Disco Le Tube Seignosse Seignosse

Halloween Roller Disco Le Tube Seignosse Seignosse samedi 1 novembre 2025.

Halloween Roller Disco

Le Tube Seignosse Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le samedi 1er novembre au Tube à Seignosse.

Halloween Roller Disco

De 20h à 1h.

Le samedi 1er novembre au Tube à Seignosse.

Halloween Roller Disco

De 20h à 1h.

Imagine une nuit où les patins glissent sur une piste endiablée, où les costumes se déhanchent et où chaque tour de roue te jette un sort supplémentaire.

Mr Rollin, notre démon des platines, t’emmènera dans un voyage musical où chaque note pourrait être ta dernière… ou ta plus grande découverte.

Helly Monster, notre fée mystérieuse, t’attend avec sa potion de moves pour des animations qui défient la gravité.

Sur place, foodtrucks gourmands.

Oseras-tu entrer dans cette nuit où le frisson et le fun se rencontrent ?

Tarif unique 8€ ; gratuit pour les moins de 10 ans

Location de patins enfants & adultes sur place 4€/h jusqu’à 00h15 (pièce d’identité obligatoire pour chaque paire louée)

Infos roulettes40@gmail.com

Billetterie en ligne https://shorturl.at/Z2gs1 .

Le Tube Seignosse Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Halloween Roller Disco

Saturday November 1 at Le Tube, Seignosse.

Halloween Roller Disco

8pm to 1am.

German : Halloween Roller Disco

Am Samstag, den 1. November im Le Tube in Seignosse.

Halloween Roller Disco

Von 20 Uhr bis 1 Uhr.

Italiano :

Sabato 1 novembre presso Le Tube a Seignosse.

Discoteca a rullo di Halloween

Dalle 20.00 all’1.00.

Espanol : Halloween Roller Disco

Sábado 1 de noviembre en Le Tube de Seignosse.

Halloween Roller Disco

De 20h00 a 1h00.

L’événement Halloween Roller Disco Seignosse a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Seignosse