Halloween Roller Party à Vitré Impasse Frain de la Gaulayrie Vitré

Impasse Frain de la Gaulayrie Complexe B des Promenades Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-01 17:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Rendez-vous le samedi 1er novembre 2025 à partir de 17h au Gymnase des Promenades.
Venez nombreux à la Roller Party de Vitré !
Piste de patinage, musique, animations, ambiance familiale.
Chacun peut patiner à sa vitesse en respectant les plus lents et les débutants.
Venez déguisés !
Une équipe de bénévoles identifiable sera présente sur la piste afin d’assurer votre sécurité.
Tarifs
A l’entrée de la salle vous trouverez un point accueil afin de payer votre entrée
4€ Entrée non-déguisé
3€ Entrée déguisé
2€ en supplément pour les personnes désirant louer du matériel (roller, protections…)
Gratuit jusqu’à 3 ans .
Impasse Frain de la Gaulayrie Complexe B des Promenades Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
