Halloween Roller Party à Vitré Impasse Frain de la Gaulayrie Vitré

Impasse Frain de la Gaulayrie Complexe B des Promenades Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-01 17:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Rendez-vous le samedi 1er novembre 2025 à partir de 17h au Gymnase des Promenades.

Venez nombreux à la Roller Party de Vitré !

Piste de patinage, musique, animations, ambiance familiale.

Chacun peut patiner à sa vitesse en respectant les plus lents et les débutants.

Venez déguisés !

Une équipe de bénévoles identifiable sera présente sur la piste afin d’assurer votre sécurité.

Tarifs

A l’entrée de la salle vous trouverez un point accueil afin de payer votre entrée

4€ Entrée non-déguisé

3€ Entrée déguisé

2€ en supplément pour les personnes désirant louer du matériel (roller, protections…)

Gratuit jusqu’à 3 ans .

Impasse Frain de la Gaulayrie Complexe B des Promenades Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

