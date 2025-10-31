Halloween rues Chaussade et Crozatier Rue Crozatier Le Puy-en-Velay

Halloween rues Chaussade et Crozatier Rue Crozatier Le Puy-en-Velay vendredi 31 octobre 2025.

Halloween rues Chaussade et Crozatier

Rue Crozatier Rue Chaussade Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Le jeudi 31 octobre, de 14h à 16h, les rues Chaussade et Crozatier s’animent pour Halloween ! Au programme distribution de friandises délicieusement terrifiantes et maquillages effrayants pour les petits monstres.

Rue Crozatier Rue Chaussade Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr

English :

On Thursday, October 31, from 2pm to 4pm, Chaussade and Crozatier streets come alive for Halloween! On the program: deliciously terrifying treats and scary make-up for little monsters.

German :

Am Donnerstag, den 31. Oktober, werden die Straßen Chaussade und Crozatier von 14.00 bis 16.00 Uhr für Halloween belebt! Auf dem Programm stehen die Verteilung von herrlich gruseligen Süßigkeiten und gruselige Schminke für kleine Monster.

Italiano :

Giovedì 31 ottobre, dalle 14.00 alle 16.00, le strade di Chaussade e Crozatier si animano per Halloween! In programma: deliziosi dolcetti terrificanti e trucchi spaventosi per piccoli mostri.

Espanol :

El jueves 31 de octubre, de 14:00 a 16:00, las calles de Chaussade y Crozatier se llenan de vida con motivo de Halloween En el programa: deliciosas golosinas terroríficas y maquillaje de miedo para los pequeños monstruos.

L’événement Halloween rues Chaussade et Crozatier Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay